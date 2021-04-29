"Магнит" в I квартале увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" в I квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза (на 158,8%) по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 10,875 млрд рублей.

EBITDA ритейлера выросла на 21,7%, до 27,678 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 7% против 6% годом ранее.

Общая выручка "Магнита" увеличилась на 5,8%, до 397,889 млрд рублей, сообщила компания.

Розничная выручка выросла на 6,3% по сравнению с показателем за I квартал прошлого года, до 387,899 млрд рублей. В марте рост выручки замедлился до 1,8% на фоне высокой базы прошлого года с 7,4% в феврале и 10,7% в январе.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 4,1% на фоне роста среднего чека на 14,9% и снижения трафика на 9,4%.

Результаты ритейлера в целом совпали с консенсус-прогнозом, оказавшись чуть выше по чистой прибыли (9,834 млрд рублей), EBITDA (27,746 млрд рублей) и рентабельности (6,9%), но чуть ниже по выручке (400,843 млрд рублей).