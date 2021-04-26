"Газпром" получил лицензию на Восточно-Бованенковский участок на Ямале

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" получило лицензию на Восточно-Бованенковский участок на полуострове Ямал, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс" и Росгеолфонда. Лицензия СЛХ 02628 НР была предоставлена 20 апреля на срок до 19 апреля 2046 года.

Аукцион на Восточно-Бованенковский участок прошел в конце марта. "Газпром" предложил за лот 385,9 млн рублей при стартовом платеже в 296,9 млн рублей. Заявки на аукцион подавали "дочки" "НОВАТЭКа" - ООО "Арктик СПГ 1", ООО "Обский СПГ", а также ПАО "Газпром" и ООО "Газпром добыча Надым". Аукцион не предполагал спецусловий.

В пределах участка расположено два газовых месторождения Восточно-Бованенковское и Северо-Бованенковское с общими извлекаемыми запасами газа категорий С1 - 6,211 млрд кубометров и С2 - 13,073 млрд кубометров. Извлекаемые ресурсы нефти участка по категории D1 составляют 5,8 млн т, газа - 331,1 млрд кубометров, конденсата - 21,7 млн т. Ресурсы по категории D2: нефти - 23,2 млн т, газа - 36,8 млрд кубометров, конденсата - 9,3 млн т. Площадь участка - 3217 квадратных километров. На участке проведены сейсморазведочные работы МОГТ 2D: площадные профили - 1431,3 пог. км, региональные профили - 165,3 пог. км, сейсморазведочные работы МОГТ 3D - 68,9 квадратных километра. На Восточно-Бованенковском участке пробурено 10 поисково-разведочных скважин общей глубиной 27,633 км.

По состоянию на начало 2020 года на участке расположены структуры - Северо-Бованенковская 2 (невскрытые пласты), Северо-Бованенковская 5 (невскрытые пласты), Северо-Бованенковская 7 (невскрытые пласты), Северо-Бованенковская 8 (невскрытые пласты), Северо-Бованенковская 10 (невскрытые пласты), подготовленные к глубокому бурению с перспективными ресурсами категории D0 газа - 18,192 млрд кубометров, конденсата - 1,189 млн т.

Ближайший нефтепровод расположен в 405 км на юго-запад (Тобойско-Мядсейское месторождение - Варандейское месторождение), ближайший газопровод - в 19 км на юго-запад (Бованенковская ГКС - Байдарацкая ГКС). Ближайшая железная дорога находится в 10 км западнее - Лабытнанги-Харасавэй, в 380 км юго-восточнее - до Ямбурга; 430 км юго-западнее - до Лабытнанги. Ближайшие ЛЭП - в 725 км на восток. Ближайшая шоссейная автомобильная дорога - в 380 км на юго-восток (Ямбург). Зимняя автомобильная дорога - караванный путь проходит по территории участка и рядом с границей.

Бованенковское НГКМ на данный момент является крупнейшим по объему добычи месторождением "Газпрома". Это крупнейшее месторождение на полуострове Ямал по разведанным запасам. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа здесь составляют 4,9 трлн кубометров. Первый по очереди газовый промысел Бованенково (ГП-2) на 60 млрд кубометров газа в год был запущен в 2012 году, в 2014 году - ГП-1 на 30 млрд кубометров, в 2018 году - ГП-3 еще на 30 млрд кубометров. На месторождении продолжается ввод добычных мощностей.