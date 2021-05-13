Правительство РФ к июлю доработает варианты монетизации запасов газа Ямала

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство в течение мая-июня планирует доработать варианты монетизации газовых запасов Ямала, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы проводили совещания по этому вопросу, где рассматривались четыре варианта, изначально их было гораздо больше. Мы поручили Минэнерго совместно с другими федеральными органами власти доработать по некоторым замечаниям тех же федеральных органов власти с тем, чтобы максимально, наиболее эффективно для государства использовать ресурсы, которые есть на Ямале - для производства газа, для его переработки в более глубокую продукцию для транспортировки и реализации жидких углеводородов, производства нефтегазохимической продукции", - сказал он.

По данным "Интерфакса", в ходе совещания один из четырех вариантов монетизации газа был исключен из рассмотрения, Новак не стал комментировать, какой именно. Он также добавил, что на сегодняшний день окончательный вариант еще не принят, но "наиболее оптимальным вариантом было бы максимально использовать ресурсы, которые имеются, для производства сжиженного природного газа (СПГ), для переработки этансодержащего газа в газохимическую продукцию".

"При этом, безусловно, мы должны обеспечить и необходимость поставки и трубопроводного газа - для потребностей внутреннего рынка и экспорта. Здесь должен быть, безусловно, баланс", - подчеркнул он.

Новак отметил, что вариант поставки газа Ямала в единую систему газоснабжения находится на доработке.

"Думаю, в течение мая-июня мы будем иметь расчеты, достаточно оформленные", - добавил он.

В конце прошлого года у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова прошло совещание, где, в частности, был рассмотрен вопрос комплексной подготовки программы освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал. Минэнерго разработало 4 варианта монетизации. Первый сценарий предполагает, что газ Бованенковского и Тамбейского (запасы С1+С2 на 5 трлн куб. м, принадлежат "Газпрому") кластеров будет направлен в ЕСГ (единая система газоснабжения) для компенсации выпадающей добычи Надым-Пур-Тазовского региона. По второму сценарию газ Бованенковского и Тамбейского кластеров направляются в Усть-Лугу, где строятся газоперерабатывающий завод (ГПЗ), СПГ-завод и газохимический комплекс (ГХК). Согласно третьему варианту, Бованенковский и Северо-Тамбейский кластеры осваиваются совместно, ГПЗ и ГХК строятся на Бованенково и в порту Сабетте, СПГ-завод строится на Cабетте (сейчас там построен завод "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ"). Наконец, четвертый вариант предполагает, что Бованенковский и Северо-Тамбейский кластеры осваиваются совместно, ГПЗ строятся на Бованенково и на Сабетте, СПГ строится на Сабетте, ГХК - на Дальнем Востоке.

Как сообщала газета "Коммерсант", глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил главе "Газпрома" Алексею Миллеру продать Тамбейскую группу месторождений с оплатой деньгами и акциями. Сам Михельсон в беседе с журналистами отказался комментировать этот вопрос, подчеркнув, что без направления газа Тамбея на сжижение нельзя выполнить "указ президента" о достижении объема производства СПГ в Арктической зоне 64 млн тонн к 2030 году. Между тем, речь идет о "О стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", которая была утверждена указом президента РФ 26 октября 2020 года.