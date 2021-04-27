Х5 в I квартале увеличила чистую прибыль на 12,1%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group в I квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 12,1% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 9,163 млрд рублей (до применения стандарта МСФО 16), сообщила компания.

EBITDA ритейлера выросла на 7,9%, до 35,046 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,9%, как и годом ранее.

Результаты Х5 оказались несколько лучше консенсус-прогноза (8,783 млрд рублей по чистой прибыли, 34,457 млрд рублей по EBITDA и 6,8% по EBITDA margin).

Выручка компании в I квартале выросла на 8,1%, до 507,191 млрд рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 11,8%, до 127,625 млрд рублей. Валовая маржа составила 25,2% против 24,3% в I квартале прошлого года.