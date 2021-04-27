Х5 с начала апреля увеличила выручку на 6,8%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group с начала апреля увеличила выручку на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последнюю неделю рост ускорился.

"Наша выручка выросла на 6,8% год к году за первые 26 дней апреля. Рост LfL-продаж составил 0,5% по сравнению с 26 днями апреля 2020 года, когда рост LfL-продаж составлял 6,7%", - сказала финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич в ходе телефонной конференции во вторник.

По ее словам, после того как компания прошла период, когда на ее показатели влиял эффект высокой базы прошлого года, рост выручки и LfL-продаж существенно ускорился.

С начала прошлой недели рост выручки составил 15,1% к аналогичному показателю прошлого года, LfL-продаж - 8,5%, сообщила Демяшкевич.

Как сообщалось, в I квартале розничная выручка Х5 выросла на 8,1% (до 506,681 млрд рублей). На фоне высокой базы в марте рост замедлился до 2,9% с 9,1% в феврале и 13,2% в январе.

Продажи сопоставимых магазинов в I квартале выросли на 2,1% за счет увеличения среднего чека на 12,4% при снижении покупательского трафика на 9,2%.

В I квартале 2020 года выручка Х5 выросла на 15,9%, в том числе в марте - на 20%. На динамику повлиял аномальный спрос на продовольственном рынке во второй половине марта, когда потребители закупались впрок перед введением в России локдауна.

В апреле 2020 года рост выручки ритейлера составлял 16% (в мае он замедлился до 11%).

По словам Демяшкевич, Х5 ожидает нормализации динамики выручки со следующего месяца.

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. На конец марта под управлением компании находилось 17 959 магазинов, в том числе 16 096 магазинов "у дома" "Пятерочка", 940 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель".