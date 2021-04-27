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Акции UPS подорожали до рекорда на позитивных финпоказателях

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) в первом квартале получила финансовые показатели лучше ожиданий, что вызвало рост котировок акций до рекорда.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте выросла до $4,792 млрд, или $5,47 в расчете на акцию, по сравнению с $0,965 млрд ($1,11 на акцию) за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль, которая не включает существенные корректировки пенсионного фонда, повысилась до $2,77 с $1,15 на акцию.

Выручка увеличилась на 27% и достигла $22,908 млрд против $18,035 млрд годом ранее. Среднесуточный объем перевозок повысился на 14,3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,72 на акцию при выручке в $20,57 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале выросли на 22,3% и составили $14,01 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $12,93 млрд.

Международный сегмент зафиксировал скачок выручки на 36,2%, в результате чего она достигла $4,607 млрд (ожидалось $4,13 млрд). Среднедневной объем перевозок вырос на 23,1%.

Компания по-прежнему не дает прогноз финансовых показателей на текущий год, ссылаясь на сохраняющуюся неопределенность из-за пандемии COVID-19. При этом запланированный объем капзатрат сохраняется на уровне $4 млрд.

Планов выкупа собственных акций пока нет, отмечается в сообщении.

Рекордный рост котировок акций UPS

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии во вторник взлетели на 7,4% - до $189. Предыдущий рекорд на закрытие торгов был отмечен 16 апреля и составлял $179,71.

С начала текущего года капитализация компании выросла на 4,4% и сейчас составляет около $155,4 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период поднялся на 11%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.

UPS работает более чем в 220 странах. Компания осуществляет доставку более чем на 570 собственных, арендованных или чартерных самолетах, ежедневно совершая около 2,3 тыс. рейсов. Штат начитывает свыше 540 тыс. человек по всему миру.

UPS США

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