Акции UPS подорожали до рекорда на позитивных финпоказателях

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) в первом квартале получила финансовые показатели лучше ожиданий, что вызвало рост котировок акций до рекорда.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте выросла до $4,792 млрд, или $5,47 в расчете на акцию, по сравнению с $0,965 млрд ($1,11 на акцию) за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль, которая не включает существенные корректировки пенсионного фонда, повысилась до $2,77 с $1,15 на акцию.

Выручка увеличилась на 27% и достигла $22,908 млрд против $18,035 млрд годом ранее. Среднесуточный объем перевозок повысился на 14,3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,72 на акцию при выручке в $20,57 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале выросли на 22,3% и составили $14,01 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $12,93 млрд.

Международный сегмент зафиксировал скачок выручки на 36,2%, в результате чего она достигла $4,607 млрд (ожидалось $4,13 млрд). Среднедневной объем перевозок вырос на 23,1%.

Компания по-прежнему не дает прогноз финансовых показателей на текущий год, ссылаясь на сохраняющуюся неопределенность из-за пандемии COVID-19. При этом запланированный объем капзатрат сохраняется на уровне $4 млрд.

Планов выкупа собственных акций пока нет, отмечается в сообщении.

Рекордный рост котировок акций UPS

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии во вторник взлетели на 7,4% - до $189. Предыдущий рекорд на закрытие торгов был отмечен 16 апреля и составлял $179,71.

С начала текущего года капитализация компании выросла на 4,4% и сейчас составляет около $155,4 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период поднялся на 11%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.

UPS работает более чем в 220 странах. Компания осуществляет доставку более чем на 570 собственных, арендованных или чартерных самолетах, ежедневно совершая около 2,3 тыс. рейсов. Штат начитывает свыше 540 тыс. человек по всему миру.