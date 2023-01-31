UPS увеличила квартальную чистую прибыль на 11,7% на фоне сокращения выручки

Отчетность UPS считается барометром американской экономики

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service увеличила чистую прибыль, однако снижение выручки оказалось неприятным сюрпризом для аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $3,45 млрд, или $3,96 в расчете на акцию, по сравнению с $3,09 млрд, или $3,52 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $3,62, увеличившись за год менее чем на 1%.

Выручка компании сократилась на 2,7%, до $27,03 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,59 на акцию при выручке в $28,1 млрд.

Доходы UPS в США в отчетном квартале выросли на 3,1% и составили $18,25 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $18,46 млрд.

Международный сегмент зафиксировал сокращение выручки на 8,3%, в результате чего она составила $4,95 млрд (ожидалось $5,37 млрд).

Выручка в сегменте управления цепями поставок упала на 18,1%, до $3,83 млрд (ожидалось $4,24 млрд).

UPS объявила о повышении квартальных дивидендов на 10 центов, до $1,62 на акцию. Новые дивиденды будут выплачены 10 марта, их получат те, кто являлся акционером компании до 21 февраля. Компания повышает квартальные дивиденды уже 14 лет подряд.

Также руководство одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $5 млрд.

В 2023 году UPS ожидает выручку в диапазоне от $97 млрд до $99,4 млрд при прогнозе рынка в $99,9 млрд, и рассчитывает зафиксировать рентабельность по скорректированной операционной прибыли на уровне 12,8-13,6%. Размер капиталовложений компания оценивает в районе $5,3 млрд, размер дивидендных выплат - около $5,4 млрд, выкупа акций - примерно $3 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация UPS снизилась на 23,3% и сейчас составляет около $157,5 млрд.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.

UPS работает более чем в 220 странах мира, её глобальный штат начитывает свыше 500 тысяч сотрудников.