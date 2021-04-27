IBM повысила квартальные дивиденды на один цент на акцию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines, один из крупнейших мировых поставщиков компьютерных услуг, сообщила, что повысила квартальные дивиденды до $1,64 на акцию с $1,63, то есть на 0,6%.

Выплаты начнутся 10 июня, реестр акционеров закроется 10 мая, сообщается в пресс-релизе.

IBM выплачивает квартальные дивиденды с 1916 года. Дивиденды увеличиваются 26-й год подряд, отметила компания.

В 2020 году компания направила на дивиденды всего чуть меньше $5,8 млрд. В IV квартале эта сумма составила $1,5 млрд.

Котировки акций компании растут на 0,6% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация IBM повысилась на 12,5%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 11% за этот период.