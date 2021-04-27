В России проведут инвентаризацию запасов газа

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские газовые компании инициируют проведение инвентаризации запасов газа, сообщил на Национальном нефтегазовом форуме глава государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров.

"Три недели назад в Салехарде было совещание, где достаточно убедительно и "Газпром", и "НОВАТЭК", и "Роснефть", и правительство ЯНАО показали, что необходимо сделать инвентаризацию (запасов - ИФ) газа. И это уже не только с точки зрения добычи трудноизвлекаемых запасов, а с точки зрения социально-экономической стабилизации в регионах, где уже давно ведется добыча", - сказал он.