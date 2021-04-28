Путин поддержал предоставление НОВАТЭКу месторождений газа на Ямале

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона о предоставлении компании двух газовых месторождения федерального значения на полуострове Ямал - Нейтинское и Арктическое. С содержанием письма Михельсона на имя главы государства ознакомился "Интерфакс".

Михельсон мотивировал просьбу тем, что ресурсная база "НОВАТЭКа" на Ямале не обеспечивает необходимый объем добычи газа для своевременного принятия окончательного инвестрешения о реализации (ОИР) проекта" Обский СПГ" в 2021 году. Он также отметил, что Нейтинское и Арктическое месторождения позволят обеспечить объем производства на "Ямал СПГ" (уже построен и функционирует - ИФ), а также направить часть производимого СПГ на газификацию Камчатского края.

Михельсон попросил выставить эти месторождения на аукцион со спецусловиями для тех компаний, которые имеют действующие СПГ-мощности в ЯНАО и с обязательством направить указанные запасы на производство СПГ.

Указанные месторождения входят в границы природного заказника регионального значения "Ямальский" и могут быть выведены из него по согласованию с Минприроды. Поэтому Михельсон попросил поручить правительству ЯНАО рекомендовать изменить границы заказника, исключив территории этих участков, а правительству - согласовать изменение границ. По словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, Путин поставил на тексте письма резолюцию "рассмотреть и поддержать".

Запасы Арктического месторождения в 2007 году, когда они попали в список федерального значения, по категории АВС1 были оценены в 276,3 млрд куб. м, Нейтинского - 60,3 млрд куб. м. В тексте письма указано, что запасы двух участков по категориям С1+С2 - 413 млрд куб. м, годовая добыча на них может составить 5 млрд куб. м газа в год.

Проект "Обский СПГ" планируется реализовать на базе Верхнетиутейского и Западно- Сеяхинского месторождений, запасы которых составляют по категориям С1+С2 - 365 млрд куб. м газа, а потенциальная добыча - 6 млрд куб. м газа в год.

В прошлом году Михельсон связывал принятие ОИР по "Обскому СПГ" с получением разрешения на экспорт СПГ для проекта, что произошло в апреле 2020 года. Однако "НОВАТЭК" стал говорить о технологических вопросах.

CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей говорил, что в отношении проекта "Обского СПГ" решается вопрос о получении патента по модифицированному дизайну технологии "Арктический каскад", поскольку мощность его расширяется с 900 тысяч т/г до 2,5 млн т/с.

На прошлой неделе Михельсон заявил, что план производства "НОВАТЭКом" 70 млн т сжиженного природного газа к 2030 году остается на повестке, но есть вопросы по ресурсной базе.