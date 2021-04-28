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"Газпром" подал иск на 2 млрд рублей к экс-директорам своего нефтетрейдера

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Входящее в группу "Газпром" ООО "Газораспределение инвест проект", подало в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим генеральным директорам ООО "Газэнергосеть ресурс" Игорю Мукану и Анатолию Шепелеву на 2,035 млрд рублей.

Как говорится в материалах суда, в качестве третьего лица к процессу привлечено ООО "Газэнергосеть ресурс" ("ГЭС Ресурс").

Мукан возглавлял эту компанию с 2013 по 2015 год, а Шепелев - вслед за ним - по 2017 год.

"ГЭС Ресурс" до 2018 года был 100-прооцентной "дочкой" ООО "Газпром газэнергосеть" (сейчас эта компания ликвидируется), а затем перешел на баланс ООО "Газораспределение инвест проект".

"ГЭС Ресурс" занимался оптовая торговля моторными топливами. Пика оборота (17 млрд рублей) трейдер достиг в 2016 году. С 2018 года ООО прекратило деятельность, в 2020 году в отношении ООО введена процедура наблюдения.

Газпром Арбитражный суд Москвы ГЭС ресурс Игорь Мукан. Анатолий Шепелев

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