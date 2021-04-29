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Чистая прибыль и EBITDA "Газпрома" за IV кв. сильно превзошли прогнозы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в четвертом квартале 2020 года составила 353,719 млрд рублей, что более чем в два раза превзошло результат четвертого квартала 2019 года (154,601 млрд рублей), сообщила компания.

Опубликованный результат по чистой прибыли заметно превзошел среднерыночный прогноз (323,5 млрд рублей). Среди участников консенсуса "Интерфакса" точнее всех оказалась оценка Bank of America.

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Выручка составила 2020,341 млрд рублей (прогноз 1914 млрд рублей).

Средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье за IV квартал выросла до $176,7 за тысячу кубометров (прогноз рынка - $163).

EBITDA выросла до 493,5 млрд рублей (прогноз 444 млрд рублей).

Газпром

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