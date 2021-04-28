МТС купила кредитного брокера у выходца из "Евросети"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" стало владельцем 100% ООО "Кредит консалтинг", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Телеком-оператор является владельцем ООО с 23 апреля, выкупив юрлицо у его основателя – экс-менеджера "Евросети" Дениса Силякова.

ООО "Кредит консалтинг" развивает сервис "Простые покупки", запущенный в 2007 году. По итогам 2020 года выручка ООО составила 72,2 млн рублей, чистый убыток – 478 тыс. рублей.

Как рассказал "Интерфаксу" Силяков, в рамках сделки были проданы компания, которая занимается предоставлением агентских услуг в POS-кредитовании, кредитных карт, а также копия программного комплекса "Простые покупки".

В пресс-службе МТС рассказали "Интерфаксу", что группа запускает проект, нацеленный на разработку инновационных B2B финтех-продуктов, стимулирование продаж финансовых продуктов как в рознице МТС, так и кросс-продаж в рамках внутригрупповых партнерств для клиентов экосистемы МТС.

Для развития проекта в начале марта МТС зарегистрировала ООО "Финансовые системы и технологии".

"Для ускорения реализации проекта требовался готовый бизнес – кредитный брокер с глубокой рыночной экспертизой, необходимой ИТ-платформой и интеграцией со множеством партнеров. Этим критериям полностью отвечает приобретенный бизнес – ООО "Кредит консалтинг"", - рассказали в МТС, добавив, что вывод первых продуктов на рынок запланирован на 2021 год.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Силяков в 2000-х работал в ритейлере мобильной электроники "Евросеть" (в 2018 году "Вымпелком" и "Мегафон" провели раздел сети салонов связи, после чего бренд был заморожен).

В 2006-2008 годах Силяков являлся начальником департамента новых продуктов "Евросети", указано на его странице в фейсбуке. С января 2021 года Силяков работает в инвесткомпании Finstar Financial Group, которую основал Олег Бойко.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Силяков остается совладельцем ООО "Простые покупки", ООО "Кредит консалтинг плюс" и ООО "Кредитный отдел".

По словам Силякова, у него в собственности остаются компания "Простые покупки" и ПО "Простые покупки". "Мы продолжаем оказывать услуги предоставления ПО по лицензии и IT-разработок", - добавил он.