Топливозаправка в аэропортах с марта подорожала на 3,73%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В апреле в аэропортах России топливозаправка подорожала относительно марта в среднем на 3,73%, до 49 747 рублей за тонну, свидетельствует статистика Росавиации. С начала года средняя цена топливозаправки подскочила на 6,19%.

Подняли цены на свои услуги в апреле, в том числе, и все топливозаправочные комплексы аэропортов Московского авиаузла.

Так, работающее в "Шереметьево" АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) увеличило ценник на 7,7%, до 45,35 тыс. руб. за тонну топлива. Структура "Роснефти" ООО "РН-Аэро" подняла его на 5,7%, до 46 024 рублей. Цена на услугу ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" выросла на 10,3%, до 45 350 рублей.

Топливозаправка у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожала на 7,2%, 45 020 рублей за тонну.

Работающие во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" подняли цены симметрично -на 7,5%, до 44 700 рублей и 43 700 рублей тыс. руб. и 43,7 тыс. руб. соответственно.