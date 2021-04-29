"СИБУР" продаст "СГ-трансу" свою долю в "Нефтехимической транспортной компании"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР" продаст железнодорожному оператору "СГ-транс" (СГТ) "на рыночных условиях" 50% в "Нефтехимической транспортной компании", перевозящей 9 млн тонн сжиженных углеводородных газов, следует из отчета "СИБУРа" по МСФО.

Компания приняла это решение в IV квартале 2020 года.

Также СГТ будут проданы "связанные транспортные активы". Предполагается, что сделка будет закрыта в 2021 году.

НХТК - совместное предприятие "СИБУРа" и "СГ-транса" с равными долями. Оно было создано в октябре 2018 года.