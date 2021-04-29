СИБУР получил 42,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в I квартале

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР" в первом квартале получил 42,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 52 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Скорректированная чистая прибыль по итогам квартала без учета курсовой разницы выросла на 42% до 45 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Выручка увеличилась почти на 44%, до 173,4 млрд рублей, операционная прибыль - в 2,6 раза, до 57,8 млрд рублей. Выручка в сегменте олефинов и полиолефинов увеличилась на 27,7%, до 74,1 млрд рублей, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Рост был связан с увеличением продаж полипропилена и полиэтилена из-за увеличения объемов производства комплекса "ЗапСибНефтехим" и ростом цен на эту продукцию.

EBITDA выросла в 1,9 раза, до 73,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 42,4% против 31% в первом квартале 2020 года. Доля нефтехимии в структуре EBITDA "СИБУРа" достигла рекордного уровня в 65,6%.

Прибыль до налогообложения "СИБУРа" в первом квартале составила 53,6 млрд рублей против убытка 66,6 млрд рублей в аналогичный период 2020 года. Капитальные затраты сократились на 22,4% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и составили 25,3 млрд рублей.

Долговые обязательства "СИБУРа" на 31 марта составили 406,1 млрд рублей, сократившись по сравнению с началом года на 5,6%. В основном это связано с досрочным погашением части долга, привлеченного для финансирования строительства "ЗапСибНефтехима", а также усилением российского рубля против евро, пояснили в компании.

Чистый долг "СИБУРа" на 31 марта 2021 года сократился на 12,5% по сравнению с 31 декабря 2020 года и составил 353 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на 31 марта 2021 года составило 1,6х как в рублевом, так и долларовом выражении.

Внешние продажи пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов сократились на 9%. Внутренние продажи выросли на 10,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составили 424,6 тыс. тонн.



На прошлой неделе "СИБУР" и "ТАИФ" решили объединить свои активы. В результате "СИБУР" войдет в ТОП-5 мировых производителей полиолефинов и каучуков.