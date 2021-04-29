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Совладелец УГМК Козицын учредил строительную компанию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совладелец "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) Андрей Козицын учредил компанию ООО "Интеллект".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания создана 26 апреля с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Козицын владеет 100% ООО. Основной вид деятельности юрлица обозначен как "строительство жилых и нежилых зданий".

Руководителем новой структуры назначен член совет директоров строительной компании АО "Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский" Сергей Ерыпалов.

Строительный дивизион УГМК представлен компанией ООО "УГМК-Застройщик". С этой компанией аффилирован ряд структур, в их числе и АО "Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский", свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

Как ранее сообщал РБК, в рамках оптимизации бизнеса мажоритарный владелец УГМК Искандер Махмудов отдаст часть активов Козицыну в обмен на его долю в холдинге. По данным источника издания, Козицыну достанутся социальные проекты и все, что связано с черной металлургией. Все остальное - медь, цинк, уголь, драгоценные металлы - останется под контролем Махмудова.

В пресс-службе УГМК эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось о создании Козицыным компании по торговле мотоциклами. ООО "Топ Моторсайклс Екатеринбург" было учреждено 2 апреля для розничной торговли мотоциклами и их деталями в специализированных магазинах.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.

УГМК Андрей Козицын Интеллект Искандер Махмудов

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