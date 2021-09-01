Совладелец УГМК Козицын учредил "Фабрику здорового питания"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын стал мажоритарным владельцем ООО "Фабрика здорового питания".

Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания зарегистрирована 30 августа с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. Козицын владеет 90% ООО, еще 10% принадлежат Юлии Багмут, она же является директором предприятия. Основной вид деятельности юрлица обозначен как "производство готовых пищевых продуктов и блюд".

Багмут отказалась раскрыть детали нового проекта. В пресс-службе УГМК эту информацию также не комментируют.

Багмут реализовала около 15 проектов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, свидетельствует информация на сайте управляющей компании "Ресторация Юста", гендиректором которой она является.

"Ресторация Юста" ведет бизнес по нескольким направлениям: кейтеринг, корпоративное и школьное питание, консалтинговые услуги в сфере HoReCa. Кроме того, компания управляет отелем и рестораном.

Ранее в этом году Козицын уже учредил две компании, не связанные с металлургическим бизнесом. Так, 2 апреля он создал компанию для розничной торговли мотоциклами и их деталями в специализированных магазинах ООО "Топ Моторсайклс Екатеринбург". Позднее, 26 апреля, учредил строительную компанию ООО "Интеллект".