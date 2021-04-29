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Росстат продлил сроки предоставления статотчетности в мае

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Росстат продлил сроки предоставления статистической отчетности в мае по 30 формам статнаблюдения в связи с нерабочими межпраздничными днями, говорится в сообщении ведомства.

Перечень форм статнаблюдения, срок сдачи отчетности по которым переносится, опубликован на сайте Росстата.

Перенос сроков предоставления отчетности связан с тем, что указом президента РФ период с 4 по 7 мая объявлен нерабочими днями.

Одновременно Росстат информирует о том, что в период с 4 мая по 7 мая 2021 года во всех территориальных органах Росстата будет организован прием статистической отчетности от респондентов.

Росстат

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