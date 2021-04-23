Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

"Если вы считаете, что это необходимо - хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу", - сказал Путин в ходе встречи с Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видео-конференц-связи.

Попова в ходе встречи сказала: "Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих - нужно вернуться (с дачи), потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски".

Она отметила, что этот вопрос обсуждался со специалистами и учеными, врачами-эпидемиологами. "И коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение - чтобы вот эти дни (отдыха - ИФ) были непрерывными... Это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают", - сказала Попова.

Глава государства напомнил, что сам неоднократно говорил о том, что призывает всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, вирусологов, к тем, кто профессионально разбирается в вопросах и борется с инфекцией.

Аргументируя свое предложение, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство россиян в майские праздники едут на дачи, поездки эти они совершают в общественном транспорте, который нередко переполнен. "Это хорошо, что это свежий воздух, загород, это очень полезно для прерывания эпидпроцесса", - отметила Попова.

В 2021 году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, которое приходится на понедельник, и с 8 мая по понедельник 10 мая, так как День Победы 9 мая в этом году приходится на воскресенье.