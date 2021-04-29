Глава МИнБа Игорь Антонов покинет банк, проработав там меньше года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления Московского индустриального банка (МИнБ) Игорь Антонов покидает кредитную организацию, проработав там меньше года, свидетельствуют материалы МИнБа.

Осенью 2020 года ЦБ провел в банке кадровые изменения, обновив совет директоров и досрочно прекратив полномочия Дмитрия Пожидаева, возглавлявшего банк с октября 2019 года. Вместо него руководителем банка стал Антонов, возглавлявший ранее банк МФК.

Последним рабочим днем Антонова на посту председателя правления МИнБа станет 30 апреля. Временное исполнение обязанностей председателя правления с 1 мая возложено на Владимира Яшина, занимающего пост зампреда МИнБа.

Сообщение об уходе Антонова с должности появилось после того, как ЦБ объявил о передаче МИнБа в собственность Промсвязьбанка, выполняющего функцию опорного банка ОПК. Перед сделкой ЦБ планирует "расчистить" баланс МИнБа, передав его проблемные и непрофильные активы на баланс "Траста".

Регулятор ранее указывал, что особенности бизнес-модели МИнБа снижают его привлекательность для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления.

ЦБ принял решение санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.

Промсвязьбанк, с недавних пор обслуживающий крупные госконтракты и предприятия гособоронзаказа, уже имеет опыт в приобретении других банков. Так, в декабре 2019 года он купил у ВЭБа Связь-банк, а в начале декабря 2020 года приобрел 100% акций санируемого Роскосмосбанка у госкорпорации "Роскосмос".