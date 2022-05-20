Банк России докапитализирует МИнБ на 34,9 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России решил докапитализировать Московский индустриальный банк на 34,9 млрд рублей, поменяв план по предупреждению его банкротства. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Объем финансирования определен так, что справедливая стоимость активов банка будет соответствовать объему его обязательств.

Работа с проблемными и непрофильными активами МИнБа будет продолжена с его баланса. Эти активы не будут передаваться на баланс банка "Траст".

Затем, в порядке оздоровления МИнБа ЦБ внесет 100% акций этого банка как имущественный взнос в имущество ГК "АСВ" при том, что одна акция будет стоить 1 рубль. Затем АСВ передаст эти акции в госказну. В порядке подготовки к передаче МИнБа в госказну в деккабре 2021 года представители ЦБ и ООО "УК ФКБС" (Фонд консолидации банковского сектора, созданный Банком России в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков) вышли из состава совета директоров этого банка.

Предполагается, что не позднее мая 2023 года МИнБ присоединится к Промвязьбанку, если такое решение примет правительство, говорится в пресс-релизе.

ЦБ заверил, что МинБ продолжит работу в обычном режиме и будет исполнять все свои обязательства перед клиентами.

"Сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании непрерывности деятельности АО "МИнБанк"", - заверил регулятор.

ЦБ решил санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.

В 2021 году ЦБ решил передать МИнБ Промсвязьбанку, а до этого расчистить его баланс за счет передачи проблемных и непрофильных активов на баланс "Траста". Завершение присоединения МИнБа к ПСБ ожидалось к 1 января 2023 года. Предполагалось, что "Траст" выкупит проблемные и непрофильные активы МИнБа на 32,1 млрд рублей (или 12,4% от активов последнего). Эту сделку планировалось завершить до 1 августа 2021 года, но эти планы так и не были реализованы.

В середине февраля 2022 года ЦБ передумал передавать активы МИнБа на баланс "Траста".