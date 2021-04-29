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Главой набсовета "Московской биржи" вновь переизбран Олег Вьюгин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета "Московской биржи" четвертый год подряд избран профессор департамента финансов факультета экономических наук НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Олег Вьюгин, следует из сообщения биржи.

В среду, 28 апреля, состоялось годовое собрание акционеров "Московской биржи" в заочной форме. Акционеры приняли решение избрать в набсовет главного доверительного управляющего ВЭБа Сергея Лыкова вместо Андрея Голикова.

Заместителем председателя набсовета биржи стал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик вместо покинувшего орган Голикова.

Остальные 11 членов набсовета (в том числе Вьюгин и Кулик) были переизбраны на новый срок. В частности, это бывший топ-менеджер группы BME (Испанские фондовые биржи), а сейчас независимый консультант Рамон Адаррага, член генерального совета Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) Пол Бодар, независимый директор наблюдательных советов "АЛРОСА" и "Полюса" Мария Гордон, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, основатель и президент группы компаний FIX Дмитрий Еремеев, заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис, генеральный директор, член правления "М.Видео" Александр Изосимов, операционный директор компании Gett Максим Красных, а также основатель и президент инвестиционной компании Hartmann Holdings Оскар Хартманн.

Акционерами биржи в настоящее время являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%), РФПИ (3,18%). Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 63%.

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