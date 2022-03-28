Белла Златкис покинет наблюдательный совет "Мосбиржи"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В списке кандидатов в новый состав наблюдательного совета "Мосбиржи", который утвердил действующий набсовет, нет зампреда правления Сбербанка Беллы Златкис.

Она с 2005 года входила в набсовет сначала ММВБ, затем "Мосбиржи".

В мае 2006 года Златкис была избрана заместителем председателя совета директоров, с 2009 по 2012 год оставалась председателем совета директоров совета.

Как сообщалось, пять членов наблюдательного совета "Московской биржи" покинули его по личному заявлению. Это заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, бывший топ-менеджер группы BME (Испанские фондовые биржи), независимый консультант Рамон Адаррага, член генерального совета Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) Пол Бодар, независимый директор наблюдательных советов "АЛРОСА" и "Полюса" Мария Гордон и экс-гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов.

Еще раньше о выходе из набсовета сообщал его председатель Олег Вьюгин.

Вместо них в список утвержденных кандидатов вошли Александр Магомедов - предправления "Банка 131", Олег Малышев - основатель и партнер компании OKS LABS, Василий Медведев, - президент - председатель правления объединения "Росинкас", бывший топ-менеджер Сбербанка Александр Морозов, руководитель SberCIB Андрей Шеметов, советник председателя Банка России Сергей Швецов, декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО Владимир Шаповалов.

Из 12 кандидатов, утвержденных для голосования, 5 являются независимыми. Акционеры рассмотрят эти кандидатуры на годовом собрании 28 апреля.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%. Акционерами "Московской биржи" являются более 370 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц.