Газ в Европе завершает апрель на отметке $286/тыс. куб.м на фоне снижения поставок СПГ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ в Европе на этой неделе продолжает ежедневно обновлять трехмесячные максимумы котировок. Рынок продолжает отыгрывать впечатления от несостоявшегося увеличения транзита газа через Украину в мае. Поступление газа с терминалов СПГ начало ощутимо снижаться, а закачка газа в ПХГ ведется на весьма символических оборотах.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $286 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии). Но и обновление этого пика уже не представляется недостижимым событием, ведь только за апрель цена на TTF уже прибавила четверть.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $237 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Европа испытывает заметный дефицит газа для закачки в ПХГ после морозной зимы. На прошлой неделе "Оператор ГТС Украины" неожиданно объявил аукцион на дополнительную прокачку в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. Однако "Газпром" предложением не заинтересовался.

Чувствительный для европейского рынка газа вопрос в четверг аналитики подняли на Дне инвестора "Газпрома". Зампред Елена Бурмистрова подтвердила отсутствие желания бронировать больше мощностей: "Пока вы видите наше бронирование, пока мы продолжаем оставаться на тех же значениях".

Закачка газа в европейские ПХГ на этой неделе (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 28 апреля) идет на минимальных уровнях: в день запасы растут не более чем на 0,1%. В те же дни прошлого года закачка шла в 3-4 раза интенсивнее.

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (29,78%) находится на 10,92 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и уже менее чем на 5 пунктов превышает исторический минимум запасов на этот день года.

Поступление газа с СПГ терминалов Европы за три рабочих дня текущей недели снизилось (на 8%) по отношению к среднему уровню поставок за предыдущие недели апреля. Опасения относительно достаточного притока СПГ в Европу на фоне неизбежной конкуренции за него с азиатскими рынками является еще одним фактором поддержки цены газа.