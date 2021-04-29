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"Газпром" сравнил углеродный след СПГ из США со следом динозавра

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Углеродный след поставок сжиженного пригодного газа (СПГ) из США превышает экологическую нагрузку поставок по современным экспортным газопроводам "Газпрома" (Nord Stream, TurkStream) более чем в три раза, заявил на Дне инвестора "Газпрома" зампред компании Олег Аксютин.

Он сравнил углеродный след этих газопроводов "Газпрома" со следом человека, углеродный след СПГ из Катара и Алжира - со следом слона (углеродный след в два раза больше), а СПГ из США - со следом динозавра (Tyrannosaur).

ЭкономикаРФ в 2020 году снизила долю отгрузки СПГ в Европу на 6,5 п.п.Читать подробнее

"По данным независимых исследований, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с нашими потенциальными конкурентами - поставщиками СПГ. Для наглядности углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека. След от поставок СПГ из Катара и Алжира - слона, а из США - со следом не дошедшего до наших дней динозавра", - сказал Аксютин.

Зампред "Газпрома" отметил, что в последнее время часто слышится, что газ - это лишь топливо энергоперехода (bridge fuel).

"Хорошо, назовем газ "мостом". По всем актуальным оценкам этот "мост" уходит далеко за горизонт. Сегодня мы стоим у его первой опоры. Сам же "мост" простирается на десятилетия вперед. Именно это определяет перспективность проектов "Газпрома", - заявил стратег "Газпрома".

Газпром США СПГ

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