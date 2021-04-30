"Яндекс.Такси" начал поиски сотрудников для запуска в Норвегии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Yango (международный бренд "Яндекс.Такси") изучает возможность запуска своего сервиса в Норвегии.

Согласно вакансии, размещенной в телеграм-канале рекрутера Алены Владимирской, "Яндекс.Такси" ищет управляющего сервисом в Норвегии. В его обязанности будут входить стратегическая и операционная деятельность компании, сфера GR, поиск партнеров, работа над узнаваемостью бренда Yango в Норвегии и другие. Помимо этого, на сайте "Яндекса" размещена вакансия специалиста по работе с водителями такси.

Компания уже работает на рынке Скандинавии - в конце 2018 года сервис запустился в Финляндии. Изначально компания работала в Хельсинки, однако в 2020 году начал осуществлять заказы в Турку и Тампере.

Представитель "Яндекс.Такси" сообщил "Интерфаксу", что компании интересен рынок Скандинавии, поэтому изучаются различные возможности для дальнейшего развития сервиса в странах региона. Всего Yango работает в 16 странах, включая страны Евросоюза. Ранее компания приостановила работу в Румынии из-за "особенностей местного законодательного регулирования" пассажирских перевозок.