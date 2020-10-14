"Яндекс.Такси" уйдет из Румынии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU -"Яндекс.Такси" сообщил, что приостанавливает работу в Румынии из-за "особенностей местного законодательного регулирования" пассажирских перевозок.

Эти правила не позволяют компании "эффективно развивать сервис", поэтому она решила "сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса".

"Яндекс.Такси" вышел на румынский рынок под международным брендом Yango в середине 2019 года.

Теперь Yango представлен в 16 странах, в том числе в четырех странах Евросоюза - в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии.