Рубль во вторник утром относительно стабилен к доллару и евро

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,99-75,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,1 руб./$1 (-11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 90,385 руб./EUR1 (-0,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,27 коп. к уровню закрытия 30 апреля, до 81,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,49 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 20 коп. ниже официального курса.

Валютный курс рубля почти не меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов к движению, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". В пятницу рубль дешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск вторника составила $67,56 за баррель, что соответствует цене на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,49 за баррель, не изменившись по сравнению с ценой закрытия в понедельник.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 во вторник теряет 0,83%, китайский CSI300 не меняется. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,26%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник.

Согласно опубликованным в понедельник данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал до 60,7 пункта с 64,7 пункта в предшествующий месяц. Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже одиннадцать месяцев подряд.

Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit, в апреле составило 60,5 пункта, а не 60,6 пункта, как сообщалось ранее. Это максимальное значение индикатора с начала его расчета в мае 2007 года. В прошлом месяце он находился на отметке 59,1 пункта.