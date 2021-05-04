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Brent подешевела до $67,41 за баррель

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются утром во вторник после роста в предыдущую сессию.

Надежды на восстановление спроса на нефть на фоне возобновления экономической активности по всему миру нивелируют беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличение добычи ОПЕК+, пишет Trading Economics.

К 8:20 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,22%), до $67,41 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,8 (1,2%) - до $67,56 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,15 (0,23%), до $64,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,91 (1,4%) - до $64,49 за баррель.

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, число выявленных зараженных превысило 20 млн с начала пандемии. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

"Это не только угрожает восстановлению спроса в стране, которая является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, но и дает понять участникам рынка риски, связанные со спросом", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

Brent WTI Индия Евросоюз коронавирус

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