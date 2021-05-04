Intel расширит производство чипов в США

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская корпорация Intel решила тратить больше средств на производство полупроводников и меньше на обратный выкуп акций, заявил телеканалу CBS гендиректор компании Пэт Гелсингер.

По его словам, глобальный дефицит микросхем отчасти обусловлен тем, что 75% мирового производства полупроводников на сегодняшний день приходится на Азию. Он напомнил, что 25 лет назад в США выпускали 37% мирового производства полупроводников, сейчас эта доля снизилась до 12%.

Гелсингер подтвердил свой прогноз о том, что потребуется "пара лет", прежде чем производство сможет догнать спрос на чипы. Он сообщил, что Intel рассчитывает увеличить выпуск микросхем в США.

"Это крупная и очень важная отрасль, и мы хотим расширить ее присутствие на американской земле", - сказал он.

На слова журналиста CBS о том, что в последние годы Intel выделяла больше средств на обратный выкуп акций, нежели на научные исследования и разработки, Гелсингер ответил, что это изменится.

"Мы даже близко не будем настолько сосредоточены на обратном выкупе, как это было в прошлом, - отметил он. - Это рассматривалось при моем приходе в компанию и было согласовано с советом директоров".

Под руководством Гелсингера, который занял пост гендиректора корпорации в феврале, Intel пытается вернуть себе лидерство в технологии производства микросхем. Гелсингер также хочет превратить Intel в крупного контрактного производителя чипов. На эти цели он обязался выделить $20 млрд.

В понедельник Intel объявила, что инвестирует $3,5 млрд в модернизацию завода по производству микросхем в городе Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико. Расширение производственных мощностей, как ожидается, позволит создать не менее 700 рабочих мест.

Акции Intel дорожают на 0,2% на предварительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании выросла примерно на 15%, до $232,3 млрд.