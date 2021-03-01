Глобальный автопром ждет длительный дефицит чипов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Автопроизводители готовятся к еще более острой нехватке микросхем в ближайшие месяцы на фоне предупреждений руководства компаний о том, что предложение вряд ли сможет удовлетворить спрос по крайней мере до второго полугодия текущего года, пишет Financial Times.

Автопром столкнулся с серьезной нехваткой полупроводников, которые используются, в частности, в парковочных датчиках и подушках безопасности, поскольку спрос на автомобили восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Производители микросхем, и без того перегруженные заказами из-за бума продаж потребительской электроники в условиях пандемии, пытаются удовлетворить запросы автопроизводителей, однако в приоритете у них другие отрасли.

Жак Ашенбруа, генеральный директор Valeo, одного из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, сообщил FT, что глобальный дефицит микросхем, скорее всего, сохранится по крайней мере до лета. "Второй квартал будет сложным... Во втором полугодии должно наступить восстановление. Это то, о чем думает вся отрасль", - сказал Ашенбруа, который возглавляет Valeo с 2009 года.

Volkswagen, второй крупнейший в мире автопроизводитель, предупредил несколько недель назад, что в январе-марте 2021 года выпустит на 100 000 меньше автомобилей из-за проблем с нехваткой чипов. Некоторые аналитики, однако, ожидают, что производство уменьшится на 400 000, отмечает FT.

Осведомленный источник сказал изданию, что германская группа, вероятно, продолжит испытывать нехватку во втором полугодии и что до конца текущего года вряд ли удастся наверстать производственные потери.

Continental AG, крупнейший поставщик автомобилей в Германии, сообщил FT, что из-за длительности производственного цикла в полупроводниковой промышленности, запасы микросхем вряд ли будут полностью восполнены до второго полугодия 2021 года.

Renault также предупреждал, что дефицит, скорее всего, усилится в ближайшие месяцы, пока ситуация не улучшится в третьем квартале. Компания ожидает сокращения производства на 100 000 автомобилей в текущем году, хотя и обещает постараться свести ущерб к минимуму.

По оценкам аналитической компании IHS Markit, в результате недостатка полупроводников производство около 1 млн автомобилей будет отложено в первом квартале, из общего годового объема производства примерно в 84,6 млн. Ашенбруа, в отличие от некоторых других руководителей, считает, что такого объема все еще можно достичь во втором полугодии.

Он сказал, что цепи поставок в целом хорошо функционировали во время пандемии COVID-19, однако важную роль в поддержании компаний сыграла масштабная государственная помощь, что может измениться в ближайшие месяцы.