ConocoPhillips вернулась к прибыли в I квартале

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года американская нефтяная компания ConocoPhillips вернулась к прибыли на фоне роста цен на нефть. Ее ее чистая прибыль в январе-марте составила $982 млн, или $0,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,74 млрд, или $1,6 на акцию, в январе-марте 2020 года.

Прибыль без учета разовых факторов - $0,69 на акцию - превысила средний прогноз экспертов Уолл-стрит для этого показателя в $0,54 на акцию.

Квартальная выручка ConocoPhillips увеличилась более чем в два раза - до $10,56 млрд с $4,81 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $8,46 млрд.

Объем добычи в первом квартале был на 4% ниже, чем годом ранее, - 1,488 млн бнэ/сут. (прогноз - 1,491 млн бнэ/сут.). Уменьшение добычи в компании объясняют, в том числе, и последствиями февральских морозов в Техасе.

Средняя цена реализации углеводородов в минувшем квартале составила $45,36 за бнэ по сравнению с $38,81 за бнэ годом ранее.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале объем добычи составит 1,5-1,54 млн бнэ/сут. благодаря улучшению сезонных условий в Европе и Азии.

ConocoPhillips объявила, что со второго квартала начнет продавать на открытом рынке принадлежащие ей акции канадской Cenovus Energy Inc. и привлекаемые таким образом средства будет направлять на финансирование выкупа собственных акций. ConocoPhillips владеет порядка 10% Cenovus и рассчитывает завершить продажу этого пакета до конца 2022 года.

Кроме того, ConocoPhillips сообщила, что намерена сократить долг на $5 млрд в течение следующих пяти лет. Темпы уменьшения долга будут зависеть от рыночных условий, отметили в компании.

Акции ConocoPhillips прибавляют в цене 1,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 32%.