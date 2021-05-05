Оператор CME навсегда закроет большинство биржевых залов в Чикаго

Рост электронного трейдинга привел к снижению необходимости в очных торгах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Биржевой оператор CME Group Inc. сообщил, что не откроет большинство своих физических торговых залов в Чикаго, которые были временно закрыты в марте 2020 года из-за коронавируса.

CME, в частности, закрывает зал торговли контрактами на сельскохозяйственные товары, существовавший в Чикаго с середины XIX века, отмечает The Wall Street Journal.

Компания также сообщила, что намерена прекратить очную торговлю фьючерсами и опционами на S&P 500 после истечения сентябрьских контактов 17 сентября текущего года.

Опционы на Eurodollar продолжат торговаться как в физическом торговом зале, который возобновил работу в августе, так и на электронной площадке. Eurodollar является контрактом на процентные ставки и одним из основных активов, торгующихся на CME, отмечает The Wall Street Journal.

Трейдерам, ранее работавших в физических залах CME, придется искать новую работу или переходить на электронную торговлю, пишет газета.

Рост электронного трейдинга привел к снижению необходимости в очных торгах. Биржевые операторы закрывали залы в Чикаго и других городах на протяжении последних 20 лет.

В 2016 году CME закрыла биржевой зал в Нью-Йорке, где торговались энергетические товары. В 2017 году компания перевела в электронный формат торги контрактами на сыр.

Лишь несколько физических торговых залов продолжат работать в США, включая площадку New York Stock Exchange на Манхэттене и несколько залов торговли опционами, один из которых принадлежит Cboe Global Markets Inc.

Лондонская биржа металлов также рассматривает возможность постоянного закрытия своей физической торговой площадки, работа которой была временно приостановлена в марте прошлого года.