Биржевой оператор CME увеличил квартальную чистую прибыль на 28%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский биржевой оператор CME Group Inc. в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль на 28%, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $814,6 млн, или $2,24 в расчете на акцию, против $637,9 млн, или $1,75 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,37 на акцию при средней оценке опрошенных FactSet аналитиков в $2,28.

Квартальная выручка CME поднялась до $1,44 млрд против $1,22 млрд годом ранее. Среднесуточный объем торгов увеличился на 17% - до 25,5 млн контрактов.

Консенсус-прогноз предполагал выручку в $1,42 млрд.

Котировки акций CME повышаются на 1,1% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная стоимость компании за последний год выросла на 10,2% (до $74,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил почти 30%.

CME управляет такими торговыми площадками, как Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), сырьевая биржа COMEX и Чикагская товарная биржа (CBOT).