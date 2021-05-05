Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Гендиректор Енисейского пароходства умер в возрасте 49 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Норникель-ЕРП" (управляющая компания Енисейского речного пароходства), директор Красноярского транспортного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" Олег Шпагин скоропостижно скончался на 50-м году жизни, сообщила пресс-служба пароходства.

Причина и дата смерти не уточняются.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕРП, решение, кто будет исполнять обязанности руководителя "Норникель-ЕРП", ожидается 11 мая.

Шпагин родился в 1971 году. Он окончил Рижский авиационный университет, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Сибирский государственный университет водного транспорта. Он возглавлял ООО "Норникель-ЕРП" с апреля 2019 года, Красноярский транспортный филиал "Норникеля" - с 2015 года. До этого он руководил красноярским аэропортом "Емельяново" (с 2009 по 2015 годы), норильским аэропортом "Алыкель" (с 2004 по 2009 годы) и авиакомпанией "Таймыр" (с 2003 по 2004 годы).

Енисейское речное пароходство - самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъемностью 650 тыс. тонн. ГМК "Норильский никель" принадлежит 100% обыкновенных акций (81,9146% уставного капитала) компании.

Норникель-ЕРП Олег Шпагин Норникель Красноярский край

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3628 пунктов

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро

Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро

РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме

"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме

Прямые иностранные инвестиции в мире в 2020 г. упали до минимума за 15 лет

Цена нефти Brent впервые с 15 марта превысила $69 за баррель

Цена нефти Brent впервые с 15 марта превысила $69 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');