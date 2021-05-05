Гендиректор Енисейского пароходства умер в возрасте 49 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Норникель-ЕРП" (управляющая компания Енисейского речного пароходства), директор Красноярского транспортного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" Олег Шпагин скоропостижно скончался на 50-м году жизни, сообщила пресс-служба пароходства.

Причина и дата смерти не уточняются.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕРП, решение, кто будет исполнять обязанности руководителя "Норникель-ЕРП", ожидается 11 мая.

Шпагин родился в 1971 году. Он окончил Рижский авиационный университет, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Сибирский государственный университет водного транспорта. Он возглавлял ООО "Норникель-ЕРП" с апреля 2019 года, Красноярский транспортный филиал "Норникеля" - с 2015 года. До этого он руководил красноярским аэропортом "Емельяново" (с 2009 по 2015 годы), норильским аэропортом "Алыкель" (с 2004 по 2009 годы) и авиакомпанией "Таймыр" (с 2003 по 2004 годы).

Енисейское речное пароходство - самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъемностью 650 тыс. тонн. ГМК "Норильский никель" принадлежит 100% обыкновенных акций (81,9146% уставного капитала) компании.