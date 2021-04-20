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Управляющий ВТБ в Нижегородской области умер на рабочем месте

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский умер 20 апреля на рабочем месте, сообщили в пресс-службе банка.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников через пресс-службу отметил, что Рожковский проработал в банке почти 10 лет.

"Игорь Леонидович был одним из наиболее профессиональных и талантливых руководителей в региональной сети нашего банка. Он отдал работе в ВТБ без малого 10 лет и всегда был лидером команды, которая развивала банковский бизнес на благо нижегородцев. Только за последние три года под его руководством были реализованы такие масштабные проекты, как интеграция ВТБ 24, присоединение Саровбизнесбанка, помощь клиентам во время пандемии", - заявил он и добавил, что Рожковского всем будет не хватать и выразил соболезнования его родным и близким

Игорь Рожковский родился в 1970 году в Мурманске. Он начал работу в банковской сфере в 1992 году. Управляющим филиалом ВТБ в Нижнем Новгороде он был назначен осенью 2011 года. До назначения на должность руководителя нижегородского филиала ВТБ занимал пост директора по корпоративному бизнесу нижегородского филиала Альфа-банка.

ВТБ Нижегородская область Игорь Рожковский Саровбизнесбанк ВТБ 24

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