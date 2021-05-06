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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
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Moderna впервые получила квартальную прибыль, продав COVID-вакцину на $1,7 млрд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc в первом квартале 2021 года впервые в своей истории вышла на прибыльный уровень.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,2 млрд, или $2,84 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $124 млн, или $0,35 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $2,39 на акцию.

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Выручка Moderna в минувшем квартале подскочила до $1,9 млрд с $8 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне $2 млрд.

При этом $1,7 млрд от общей выручки были получены за счет продаж вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

На прошлой неделе компания объявила, что намерена в 2022 году увеличить производство вакцины от коронавируса до 3 млрд доз.

По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, реализация планов будет зависеть от успеха комбинации вакцины с ожидающими разрешение на применение другими препаратами компании.

Также в компании намерены поставить в 2021 году больше доз вакцины, чем планировалось - от 800 млн до 1 млрд.

Акции Moderna в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 6,3%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 55,9%, до $69,5 млрд.

Moderna

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