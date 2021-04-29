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Moderna запланировала произвести до 3 млрд доз вакцины в 2022 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Moderna объявила, что она намерена в 2022 году увеличить производство вакцин от коронавируса до 3 млрд доз. Об этом говорится в заявлении генерального директора корпорации Стефана Банселя.

Он добавил, что нарастить производство препарата позволят инвестиции Moderna в США и Европе, включая Испанию, Францию и Бельгию, Швейцарию. Бансель отметил, что реализация планов будет зависеть от успеха комбинации вакцины с ожидающими разрешение на применение другими препаратами компании.

При этом планируется нарастить в два раза производственные мощности у базирующейся в Швейцарии компании-партнера Lonza, в два с лишним раза увеличить выпуск продукции у компании Rovi в Испании и выпускать на 50% вакцин больше на предприятиях Moderna в США.

Также в компании намерены поставить в 2021 году больше доз вакцины, чем планировалось ранее - от 800 млн до 1 млрд.

"В то время как мы следим за быстрым распространением вызывающих тревогу вариантов (вируса - ИФ) SARS-CoV-2, мы верим, что существенная необходимость в РНК-вакцинах от COVID-19 сохранится, как и в наших разрабатываемых препаратах для повторной вакцинации на 2022 и 2023 годы", - отметил Бансель.

Он добавил, что правительства разных стран возлагают особые надежды на технологии РНК-вакцин, и поэтому необходимо быстро адаптировать эти препараты к новым штаммам коронавируса.

Ранее стало известно, что фармацевтическая компания Recipharm будет производить вакцину Moderna во Франции.

Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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