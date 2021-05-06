Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo спрогнозировал падение чистой прибыли в текущем финансовом году на 29% в связи с ожидаемым сокращением продаж приставок Switch после бума на видеоигры, вызванного пандемией.

Чистая прибыль компании в финансовом году, который начался 1 апреля, как ожидается, составит 340 млрд иен ($3,11 млрд) по сравнению с 480,38 млрд иен в предыдущем финансовом году.

Операционная прибыль, согласно прогнозу Nintendo, снизится на 22%, до 500 млн иен. Выручка уменьшится на 9%, до 1,6 трлн иен.

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, чистая прибыль Nintendo взлетела на 86%, составив 480,38 млрд иен против 258,64 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль в минувшем фингоду выросла на 82%, до 640,63 млрд иен с 352,37 млрд иен. Выручка за этот период увеличилась на 34%, до 1,759 трлн иен с 1,308 трлн иен.

Nintendo не предоставила отдельных данных за четвертый финансовый квартал, но, по расчетам The Wall Street Journal, чистая прибыль за этот период составила 103,71 млрд иен, исходя из данных о чистой прибыли в 376,665 млрд иен за предыдущие девять месяцев. Показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 51,86 млрд иен.

Выручка в январе-марте составила 354,45 млрд иен, исходя из данных о выручке в 1,404 трлн иен за предыдущие девять месяцев.

Улучшению показателей способствовал рост продаж выпускаемых компанией консолей Switch, флагманского продукта Nintendo, а также различных видеоигр, включая последнюю игру серии Animal Crossing, в условиях вынужденного нахождения людей дома в связи с пандемией коронавируса.

Nintendo прогнозировала в феврале, что чистая прибыль в минувшем фингоду будет находиться на уровне 400 млн иен, а продажи консолей Switch составят 26,5 млн. Однако компания сумела продать за этот период 28,8 млн приставок. Кроме того, Nintendo реализовала 20,85 млн копий Animal Crossing: New Horizons.

В текущем финансовом году продажи консолей Switch, как ожидается, составят около 25,5 млн.