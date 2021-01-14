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В Японии отложили открытие парка развлечений Nintendo

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Открытие парка развлечений Super Nintendo World в японской Осаке вновь отложили из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщают западные СМИ в четверг.

Изначально парк должен был открыться в июле прошлого года - во время Олимпиады в Токио. Затем открытие было перенесено на 4 февраля. Олимпиаду также перенесли на более поздний срок.

Однако на прошлой неделе режим ЧС из-за COVID-19 до 7 февраля объявили, помимо Токио, еще в семи префектурах, в частности, в Осаке.

Руководство парка пообещало сообщить новую планируемую дату открытия после снятия режима ЧС.

Super Nintendo World располагается на территории тематического парка Universal Studios. Все аттракционы в нем связаны с играми японской компании Nintendo.

Япония

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