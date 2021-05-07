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Совкомбанк выявил новую схему закольцованных транзитных операций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла, говорится в сообщении кредитной организации.

Характер переводов носит транзитный характер и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов. Как правило, банком-отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями, отмечает Совкомбанк.

"В настоящий момент клиентам, проводившим подобные операции, приостановлена возможность удаленного обслуживания со стороны службы финансового мониторинга Совкомбанка. По данному инциденту проводится проверка службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях", - говорится в сообщении.

При этом некоторые клиенты Совкомбанка были вовлечены в незаконные операции третьими лицами без осознания своей личной ответственности, отмечает банк. Он также ограничил таких клиентов в обслуживании, за что принес извинения.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.

Совкомбанк

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