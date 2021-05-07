В "ЛУКОЙЛе" сочли маловероятными ограничения на торговлю российской нефтью

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Введение внешних ограничений на торговлю российской нефтью крайне маловероятно, сообщил ице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун в интервью "РБК ТВ".

"Поскольку Россия обеспечивает практически 10% мирового производства, и заместить эту нефть невозможно без взрыва на рынке энергоносителей, и это потрясение всей экономической системы", - пояснил он.

В начале мая сообщалось, что экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%. При этом российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 95,7% - до 4,92 млн тонн.