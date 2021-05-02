Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за четыре месяца всего было экспортировано 58,81 млн тонн нефтяного сырья (из них 52,74 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 13,91 млн тонн.

В апреле в дальнее зарубежье было экспортировано 17,32 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 16,7%. Среднесуточный экспорт составил 4,23 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 10,93 млн тонн российского нефтяного сырья (в апреле - 2,84 млн тонн), Приморск - 10,59 млн тонн (2,7 млн тонн), СМП Усть-Луга - 4,6 млн тонн (1,4 млн тонн), Новороссийск - 2,41 млн тонн (824,91 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-апреле 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 28,51 млн тонн (в апреле - 8 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 7,72 млн тонн (1,84 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 5,44 млн тонн (1,5 млн тонн), "Газпром нефть" - 2,14 млн тонн (531,18 тыс. тонн), "Татнефть" - 2,46 млн тонн (512,93 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за четыре месяца текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 5,35 млн тонн нефти (в апреле - 1,35 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-апреле 2021 года составил 4,62 млн тонн (в апреле - 1,17 млн тонн), Туркмении - 641,3 тыс. тонн (160,59 тыс. тонн), Белоруссии - 559,3 тыс. тонн (141 тыс. тонн), Азербайджана - 253,76 тыс. тонн (84,31 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 95,7% - до 4,92 млн тонн. Экспорт в Белоруссию вырос на 95,7% до 4,92 млн тонн нефти.