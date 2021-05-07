Рубль вечером ускорил повышение к доллару и растерял почти весь рост к евро

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Доллар усилил темпы падения, евро отыграл почти все потери первой половины дня на Московской бирже в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков, снявших опасения более раннего сворачивания мягкой денежно-кредитной политики в США после выхода слабых данных по рынку труда за апрель, а также надежд на смягчение антироссийских санкционных угроз.

Курс доллара США составил 73,57 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 65,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,48 руб./EUR1, подешевев на 8,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,1 копейки - до 80,73 рубля.

Данные по рынку труда в США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил повышение к доллару и растерял почти весь рост к евро на вечерних торгах вслед за их динамикой на Forex. Как стало известно в пятницу из отчета министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в апреле увеличилось на 266 тыс., что оказалось существенно хуже прогнозов. Безработица в стране в апреле увеличилась до 6,1% с 6%.

Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин прокомментировал эти данные, отметив, что они говорят о том, что квалификация безработных не соответствует открытым вакансиям. "Я не думаю, что нашей проблемой все еще является спрос (на рабочую силу - ИФ). Проблема в предложении", - сказал он.

Некоторые аналитики считают, что сильные данные по рынку труда могли стать для Федеральной резервной системы (ФРС) США первым сигналом того, что экономическая ситуация нормализуется.

Главной движущей силой рубля продолжает выступать снижение геополитической напряженности вокруг России, в частности, уменьшение рисков ее отключения от международной платежной системы SWIFT после того, как госсекретарь США не ответил на прямой вопрос об этом в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

США будут рассматривать все возможные варианты, если потребуется сдерживать действия России в отношении Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на соответствующий вопрос ведущей. "Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, если речь зайдет о попытках сдержать агрессию и ответить на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", - сказал глава американской дипломатии.

"Позвольте мне также сказать, поскольку это важно: мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией, президент Байден ясно дал это понять президенту Путину", - добавил он.

Возможные места встреча Путина и Байдена

Накануне СМИ сообщали о том, что сейчас происходит выбор места для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Среди возможных мест для проведения саммита были названы Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, сообщило Politico. "В то время как президент Джо Байден и президент России Владимир Путин готовятся к потенциальной личной встрече, их помощники пытаются определить лучшее место", - написало издание.

По данным СМИ, некоторые европейские правительства уже предложили свои главные города в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий. Среди них - правительства Швейцарии, Финляндии и Австрии.

Ранее Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и саммит США-ЕС.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль в пятницу все-таки добрался и пробил уровень 74 руб./$1 на фоне снижения геополитической напряженности и слабости американского доллара. "Глобальные рынки в последнее время находились "на нервах" под давлением признаков разгона инфляции, что должно вынудить ФРС США раньше срока начать поднимать ставки. Тем не менее вышедшие сегодня данные с американского рынка труда за апрель были ошеломляюще плохими, подчеркивая необходимость продолжения стимулирующей ДКП. Индекс доллара США на этой новости потерял 0,66%. Укреплению рубля также способствует снижение геополитической напряженности в преддверии встречи Путина и Байдена в ближайшем будущем", - подчеркивает Наумова.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок колеблются между ростом и снижением в ходе торгов в пятницу, однако они могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в пятницу составила $68,44 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $65 за баррель, что на 0,45% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта переходили к снижению.

Рост по итогам двух недель подряд может стать первым для нефтяных цен с начала марта, отмечает Bloomberg. Поддержку рынку оказывает наращивание экономической активности в США, Европе и Китае благодаря вакцинации от коронавируса. Сильные данные по внешней торговле КНР также указывают на благоприятную ситуацию в мировой экономике.

В то же время, подъем нефтяного рынка ограничен на фоне второй волны пандемии коронавируса в Индии, пишет S&P Global Platts. Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

"Потенциал роста нефтяных цен будет оставаться ограниченным до тех пор, пока Индия и Япония не возьмут ситуацию с вирусом под контроль. Для преодоления важного барьера на уровне $70 рынку потребуется ослабление этого риска. В краткосрочной перспективе Brent важно удержаться над уровнем $68, чтобы избежать более глубокой коррекции", - говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на длительные праздничные выходные с 8 по 10 мая и вторник, 11 мая, на 43,97 копейки, до 74,1373 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,28 копейки, до 89,506 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 50,91 копейки по отношению к четвергу и составил 74,0558 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве упал на 46,62 копейки и составил 74,0425 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 921,59 млн, из которых $548,433 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 373,157 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 26,65 копейки, до 89,5001 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени опустился на 18,86 копейки и составил 89,5565 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR380,323 млн, из которых EUR121,475 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR258,848 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 4,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 11 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 5,23% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на отметках 5,69% и 5,8% годовых соответственно.