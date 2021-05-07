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Госсекретарь США не ответил на прямой вопрос об отключении РФ от SWIFT

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - США будут рассматривать все возможные варианты, если потребуется сдерживать действия России в отношении Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) в ответ на вопрос ведущей о возможности исключения России из платежной системы SWIFT.

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"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, если речь зайдет о попытках сдержать агрессию и ответить на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", - сказал глава американской дипломатии.

В то же время он повторил то, о чем американские официальные лица уже заявляли: "Позвольте мне также сказать, поскольку это важно: мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией, президент Байден ясно дал это понять президенту Путину".

По словам Блинкена, Вашингтон также предупреждал, что, если Россия продолжит "предпринимать безрассудные или агрессивные действия", в отношении Украины или где-либо еще, затрагивая интересы США и их партнеров, "мы ответим не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому, что такого рода действия не могут остаться без ответа".

SWIFT США Энтони Блинкен Россия

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