Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,7-0,9%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в пятницу повысились, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы, несмотря на слабые данные по рынку труда США.

По итогам минувшей недели Dow Jones поднялся на 2,7% после снижения на протяжении двух предыдущих недель. S&P 500 за неделю вырос на 1,2%, Nasdaq снизился на 1,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что данные по рынку труда говорят о том, что квалификация безработных не соответствует открытым вакансиям. "Я не думаю, что нашей проблемой все еще является спрос (на рабочую силу - ИФ). Проблема в предложении", - сказал он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о "полной занятости". Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда способствуют сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки, пишет CNBC. Акции технологических компаний, для которых благоприятны низкие процентные ставки, в пятницу подорожали после публикации статданных.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 229,23 пункта (0,66%) и составил 34777,76 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 30,98 пункта (0,74%) - до 4232,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 119,39 пункта (0,88%) и составил 13752,24 пункта.

Акции Apple Inc. прибавили в цене 0,5%, Microsoft Corp. - 1,1%. Бумаги Alphabet Inc. подорожали на 0,6%, Netflix Inc. - на 0,9%.

Рыночная стоимость Roku Inc. взлетела на 11,6%. Компания, выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая другие услуги в этой области, в первом квартале 2021 года неожиданно вернулась на прибыльный уровень, а также дала хороший прогноз на весь год.

Котировки акций производителя тренажеров Peloton Interactive Inc. выросли менее чем на 0,1%. Компания сообщила, что убытки из-за отзыва беговых дорожек после смерти ребенка составят $165 млн. Однако Peloton в минувшем квартале сократила чистый убыток в расчете на акцию до $0,03 с $0,2 годом ранее. Аналитики ожидали сокращения чистого убытка до $0,12 на акцию.

Стоимость бумаг Pfizer Inc. повысилась на 1%. Компания первой среди конкурентов подала заявку на полное одобрение ее вакцины от коронавируса в США, сообщает Bloomberg.

Акции Beyond Meat Inc. упали в цене на 7%. Американский производитель растительных заменителей мяса в первом квартале получил скорректированный убыток на уровне $0,42 в расчете на акцию при ожидавшихся $0,19 на акцию.