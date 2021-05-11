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"Порт Ванино" начал искать за 56 000 евро поставщика запчастей Rolls-Royce

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - АО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту в Хабаровском крае) объявило запрос предложений на поставку запасных частей Rolls-Royce для буксира "Сюркум", входящего в состав портофлота стивидора.

По данным сайта госзакупок, максимальная цена контракта составляет 55 865 евро, срок поставки - не более 98 календарных дней.

Портовая инфраструктура АО "Порт Ванино" объединяет 16 причалов протяженностью 2,5 км, которые входят в состав трех производственных комплексов. Глубины у причалов позволяют обрабатывать суда грузовместимостью до 45 тыс. тонн.

Основу грузооборота порта составляют уголь, металлы, глинозем и лесные грузы. Основные направления экспортных перевозок - Япония, КНР и Республика Корея.

В структуру акционеров "Порта Ванино" входят: ООО "Порт Ванино-финанс" (на 100% принадлежит самому стивидору) владеет 19,5% уставного капитала (26% обыкновенных акций), Opern Trade - 17,76% (23,68%), Statula Holdings Ltd - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Ltd - 14,98% (19,97%), Travigne Traiding Ltd - 14,67% (3,71%). Конечные бенефициары не раскрываются.

Порт Ванино Rolls-Royce Порт Ванино-финанc Statula Holdings Opern Trade

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