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Экс-гендиректор "Магнита" Наумова возглавила нового ритейлера

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ритейлера "Магнит" и сети "Пятерочка" (X5 Retail Group) Ольга Наумова стала генеральным директором ООО "Восточные розничные сети", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания была зарегистрирована в начале мая в Иркутской области. Ее учредителями выступили ООО "ДВ Невада", ООО "Маяк" и ООО "Смарт" (по 33,33% долей).

"Восточные розничные сети" - управляющая компания нового ритейлера "Восточный союз", созданного крупнейшими игроками Сибирского и Дальневосточного федеральных округов: "Самбери" ("ДВ Невада"), "Слата" ("Маяк") и "Красный Яр" ("Смарт"), пишет РБК со ссылкой на стороны сделки.

Основная задача нового холдинга - получение "долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач", рассказала изданию Наумова. У участников альянса будут централизованная стратегия развития, общие категорийный менеджмент, закупки, СТМ (собственная торговая марка), они будут вместе развивать онлайн-торговлю, маркетинг, IТ-решения, логистику.

В сделку вошли более 600 магазинов. Магазины продолжат работать под существующими брендами, переход под единый бренд в настоящее время не планируется.

По данным компании, совокупная выручка участников "Восточного союза" в 2020 году составила более 120 млрд рублей без НДС.

Ольга Наумова Магнит Пятерочка Восточные розничные сети Иркутская область Восточный союз

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