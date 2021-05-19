Весенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. Обобщение

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Консолидация на российском рынке ритейла набирает обороты: "Магнит" во вторник сообщил, что собирается купить сеть "Дикси", а в среду главным ньюсмейкером отрасли стала "Лента", которая объявила, что покупает российские супермаркеты сети Billa.

Сделка соответствует новой стратегии "Ленты": ранее компания, чьим основным бизнесом сейчас являются гипермаркеты, объявила о планах удвоить торговые площади, прежде всего - за счет супермаркетов и магазинов "у дома". Кроме того, покупка "Биллы" позволит "Ленте" улучшить позиции на высоко конкурентном рынке Московского региона.

Что получит "Лента"

"Лента" заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами, сообщил ритейлер в среду.

Покупателем выступит ООО "Лента" - косвенная "дочка" публичного МКПАО "Лента". В периметр сделки войдут ООО "Билла" (операционная компания сети) и ООО "Билла Риэлти". "Лента" получит 161 супермаркет и распределительный центр. Общая торговая площадь супермаркетов составляет 138,051 тыс. кв. м, подавляющее большинство магазинов находится в Москве и Подмосковье, распределительный центр расположен в Быково (Московская область).

Предполагается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России.

Billa - часть немецкой REWE Group, которая управляет около 3,5 тыс. магазинов за пределами Германии (кроме Billa это сети Penny, BIPA и др.). REWE Group, комментируя сделку с "Лентой", сообщила, что ее международное подразделение планирует сосредоточиться на развитии на рынках ЕС. Компания нацелена на лидирующие позиции на всех рынках присутствия, а ситуация на российском рынке ритейла - его размер, сложность, уровень развития - не позволяют достичь этой цели, несмотря на значительные инвестиции, пояснил продавец.

Финансовые показатели российского бизнеса Billa "Лента" в своем пресс-релизе не раскрыла. По данным отчетности ООО "Билла", выручка компании по РСБУ в 2020 году сократилась на 3,7%, до 47,97 млрд рублей (в предыдущие годы выручка "Биллы" росла, в 2019 году - на 6%, до 49,82 млрд рублей). Снижение выручки компания объяснила ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.

В связи с действовавшими ограничительными мерами в 2020 году выручка от реализации снизилась на 3,7%, по результатам 2020 года был получен убыток от основной деятельности в размере 725,63 млн рублей, сформирован отрицательный денежный поток от операционной деятельности в размере 312,77 млн рублей, говорится в отчете. Кроме того, текущие краткосрочные обязательства ритейлера превысили краткосрочные активы по состоянию на 31 декабря 2020 года на 5,05 млрд рублей.

Валовая прибыль "Биллы" в 2020 году сократилась на 2,2%, до 14,38 млрд рублей. Убыток от продаж снизился на 46,8%, до 725,63 млн рублей.

Компания была убыточной последние три года. В 2020 году чистый убыток ООО "Билла" сократился на 13,6%, до 1,69 млрд рублей с 1,96 млрд рублей в 2019 году. В 2018 году чистый убыток "Биллы" составил 1,12 млрд рублей. В 2017 году компания получила чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей.

Удвоение сети

"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия" (всего их более 5,4 тыс.). Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, сообщила "Лента".

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер (по итогам 2020 года выручка компании выросла на 6,7%, до 445,54 млрд рублей). На конец марта под управлением компании было 394 магазина, в том числе 254 гипермаркета и 140 супермаркетов (в сегменте супермаркетов компания также учитывает магазины "у дома" - нового для нее формата). Торговая площадь супермаркетов "Ленты" составляла 117,8 тыс. кв. м (гипермаркетов - 1,4 млн кв. м).

Выручка супермаркетов "Ленты" в прошлом году выросла на 9,3%, до 38,23 млрд рублей (выручка гипермаркетов - на 7,1%, до 399,26 млрд рублей).

В I квартале 2021 года выручка супермаркетов сократилась на 1,1%, до 9,69 млрд рублей (выручка гипермаркетов выросла на 1,7%, до 96,19 млрд рублей).

Крупнейший оператор супермаркетов в России - X5 Retail Group, управляющая сетью "Перекресток". На конец марта сеть объединяла 940 супермаркетов торговой площадью 1,02 млн кв.м. Выручка "Перекрестка" в прошлом году выросла на 17,3%, до 320,46 млрд рублей. В I квартале выручка сети увеличилась на 10,6%, до 89,14 млрд рублей (с учетом бизнеса доставки).

Благодаря покупке российского бизнеса Billa "Лента" увеличит сеть супермаркетов более чем вдвое - до 301 (исходя из количества супермаркетов "Лента" на конец марта). Сколько супермаркетов планируется открыть в 2021 году, компания не раскрывала (она давала только общий прогноз по приросту торговой площади - не менее 100 тыс. кв. м за счет всех форматов).

В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов в Москве, сообщила компания. Покупка "Биллы" позволит "Ленте" значительно ускорить экспансию в столице за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ритейла Москвы и области составит приблизительно 3%.

"Приобретение супермаркетов "Билла Россия" даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов "Лента". Кроме того, выгодное расположение торговых точек "Билла" даст "Ленте" возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы", - сказал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин, процитированный в сообщении.

Кроме того, как ожидается, покупка сети "Биллы" внесет значительный вклад в рост продаж и финансовых результатов "Ленты", сообщил покупатель.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что "Билла" последние три года была убыточной на уровне EBITDA на фоне резкого роста коммерческих и административных расходов. В то же время, по его расчетам, магазины "Биллы" демонстрируют в целом хорошую плотность продаж (347,5 тыс. рублей на квадратный метр, что на 2,5% превышает аналогичный показатель у супермаркетов "Ленты"), а также плотность валовой прибыли (104,2 тыс. рублей на квадратный метр - на 53% выше показателя "Ленты").

В то же время у "Биллы" крайне высокие денежные операционные издержки - 15,6 тыс. рублей на квадратный метр, что в три раза выше показателя "Ленты", указывает аналитик. "Лента" может существенно улучшить операционную эффективность приобретаемой сети за счет оптимизации операционных расходов и улучшения закупочных условий, полагает Ибрагимов.

По его оценке, "Билла" в рамках сделки была оценена по мультипликатору 0,4х EV/ продажи против 0,49х у самой "Ленты".

Аналитики "Ренессанс Капитала" приводят тот же мультипликатор (0,4х EV / продажи) и указывают, что он соответствует показателям X5 Retail Group и "Магнита".

По их оценке, чистый долг "Ленты" в результате покупки "Биллы" вырастет до 82 млрд рублей с 62,6 млрд рублей на конец I квартала, соотношение чистого долга к EBITDA повысится до около 2,0х с 1,7х на конец марта.

В рамках стратегии

По мнению аналитиков "Ренессанс Капитала", покупка "Биллы" соответствует недавно объявленной стратегии "Ленты", предусматривающей существенное ускорение роста в кратко- и среднесрочной перспективе с упором на развитие небольших форматов.

"Продвижение на вторую строчку в списке операторов супермаркетов в крупнейшем и богатейшем мегаполисе России поддерживает стратегические цели, о которых мы объявили на недавнем Дне инвестора. Кроме того, сделка подтверждает наше намерение играть активную роль в развитии сектора продуктового ритейла", - заявил глава "Ленты" Сорокин.

Стратегия "Ленты" предусматривает удвоение выручки (до 1 трлн рублей в 2025 году с 445 млрд рублей по итогам 2020 года), а также рост торговых площадей на 1,5 млн кв. м в ближайшие годы (то есть также примерно в два раза), причем этот рост будет обеспечен в основном за счет супермаркетов и магазинов "у дома".

Пока на супермаркеты приходится всего чуть больше 8% общей торговой площади "Ленты" (и 8,6% выручки по итогам 2020 года).

Первый пилотный супермаркет "Лента" был открыт в Москве в 2013 году. В 2015 году первые супермаркеты ритейлера открылись в Санкт-Петербурге, а в 2016 году компания вывела формат за пределы этих двух регионов. Прежний гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг в начале 2017 года говорил, что видит потенциал для расширения сети супермаркетов до 500-700 магазинов в долгосрочной перспективе.

Покупка "Биллы" - не первое M&A "Ленты". В предыдущие годы компания приобретала отдельные магазины или участки, а в конце 2016 года купила 11 гипермаркетов у финской Kesko за 11,4 млрд рублей (сделка с "Биллой" оценивается примерно в 19,3 млрд рублей по текущему курсу).

Были приобретения и в сегменте супермаркетов: в конце 2017 года "Лента" закрыла сделку по покупке 22 магазинов группы "Холидей" в Сибири (сумма той сделки не раскрывалась).

Billa отлично вписывается в основной бизнес "Ленты", и сделка должна улучшить перспективы роста ритейлера, считают аналитики БКС.

Новая стратегия "Ленты" до 2025 года также допускает значимые M&A-сделки в регионах наряду с органическим развитием сети. Источником финансирования для таких сделок наряду с долгом может стать SPO, однако конкретных сроков и планов у компании пока нет, говорил финансовый директор "Ленты" Руд Педерсен в ходе Дня инвестора в марте.

К разработке новой стратегии развития "Лента" приступила после смены акционеров: в 2019 году основным владельцем ритейлера (около 78% акций) стала "Севергрупп" Алексея Мордашова. Стоимость одной GDR "Ленты" в рамках сделки составила $3,6, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

Во вторник, накануне объявления о покупке "Биллы", стоимость одной расписки "Ленты" по итогам торгов на Лондонской бирже составила $3,15. В ходе торгов в среду расписки дорожали до $3,45.

Аналитики БКС в своем обзоре отмечают, что бумаги "Ленты" торгуются с 30-процентным дисконтом к основным российским продуктовым ритейлерам. "Мы полагаем, что приобретение Billa окажет поддержку финпоказателям "Ленты" и приведет к пересмотру оценки в сторону повышения. Ключевым риском остается макроконъюнктура: пока мы не увидим сильного и уверенного восстановления экономики (особенно благосостояния и располагаемых доходов населения), динамика ключевых форматов "Ленты" - гипер- и супермаркетов - вероятно, будет хуже, чем у дискаунтеров и магазинов "у дома", - говорится в обзоре.

"В нынешних жестких экономических условиях формат супермаркетов и гипермаркетов не относится к наиболее эффективным, но мы ждем улучшения в свете устойчивого восстановления благосостояния и располагаемых доходов", - отмечают аналитики БКС.

Ускорение консолидации

Тренд на консолидацию рынка ритейла крупными игроками давно стал общим местом в прогнозах экспертов.

По данным InfoLine, десять крупнейших розничных сетей по итогам 2020 года консолидировали 37,4% российского рынка продовольственного ритейла. В 2019 году на десятку лидеров приходилось 33,3%.

Объявление о сделке "Ленты" последовало вскоре за новостями о покупке "Магнитом" группы "Дикси" и недавним объединением ритейлеров Сибири и Дальнего Востока ("Самбери", "Слата" и "Красный Яр") под руководством экс-главы "Магнита" и "Пятерочки" (Х5) Ольги Наумовой.

"Магнит" во вторник объявил, что договорился о покупке сети "Дикси". Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей. Как и в случае с "Лентой", сделка нацелена на укрепление позиций "Магнита" в Москве (а также Санкт-Петербурге).

В случае, если сделка состоится, "Магнит" получит 2,612 магазинов "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд рублей за 2020 год и 39 суперсторов "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд рублей. Большинство приобретаемых магазинов "Дикси" расположены в Москве, Московской области (1,329 тыс. торговых точек) и Санкт-Петербурге и Ленинградской области (458 торговых точек).

Эта сделка позволит "Магниту" расширить присутствие в Москве и Санкт-Петербурге, чего было бы трудно достичь органическим путем, считают аналитики Sber CIB. По их оценкам, сделка сразу повысит стоимость "Магнита" на 19 млрд рублей, а в долгосрочной перспективе эффект будет зависеть от успеха интеграции и способности ритейлера представить привлекательное предложение на московском рынке, отмечают аналитики.

Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что ускорение консолидации на рынке ритейла говорит об ужесточении операционной среды для региональных игроков, которые выражают большую готовность продать бизнес или слиться с другими игроками по разумной оценке. В то же время рынок продовольственной розницы в России остается фрагментированным, и тренд на консолидацию в ритейле, вероятнее всего, сохранится, а бенефициарами этого процесса станут лидеры рынка, наращивающие свой масштаб, отмечается в обзоре "Ренессанс Капитала".